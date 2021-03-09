UFC опубликовал видеоанонс поединка между Фрэнсисом Нганну и Стипе Миочичем, который состоится в рамках турнира UFC 260.

«Фрэнсис Нганну самый страшный нокаутер из всех, кто выходил в этот октагон. И вполне возможно, мы смотрим на будущего чемпиона тяжелого дивизиона UFC. Он просто особенный спортсмен с феноменальным атлетическим талантом, колоссальным потенциалом. И Стипе нашел способ одолеть его», — говорится в видео.

Спортсмены встретятся в главном бою турнира, который состоится 28 марта в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Впервые Миочич и Нганну встретились в январе 2020 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей.