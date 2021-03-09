СКА на своей арене примет минское «Динамо» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 10 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.

На данный момент подопечные Валерия Брагина ведут со счетом 3-1 в серии, которая длится до трех побед. «Армейцы» выиграли три встречи кряду, но в четвертом матче, который проходил в Минске, «Динамо» дало бой и выиграло со счетом 2:1.

Исход четвертого сражения решил гол Дениса Мосалева в третьем периоде. Тренерский штаб СКА сделал запрос на блокировку вратаря Александра Самонова со стороны капитана «Динамо» Роба Клинкхаммера. Арбитры долго консультировались за судейским столиком и в итоге приняли решение засчитать взятие ворот.