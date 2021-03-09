Команда Этери Тутберидзе опубликовала график весенних гастролей ледового шоу «Чемпионы на льду». В 2020-м году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

В «Инстаграме» команды Тутберидзе появилось сообщение о том, что все купленные в прошлом году билеты будут действительны. Также болельщики могут купить билеты на сайтах билетных операторов в своих регионах.

«Шоу в Перми, к сожалению, переносится еще на один год в связи с неблагоприятной обстановкой в регионе и ограничениями, связанными с этим», — говорится в сообщении.

2 апреля шоу состоится в Казани, 6 апреля — в Москве. Санкт-Петербург примет мероприятие 14 апреля, затем спортсмены выступят в Краснодаре 17 апреля. Закрывать тур будет концерт в Сочи 18 апреля.

В гастрольном туре примут участие Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева, Анна Щербакова, Морис Квителашвили, Элизабет Турсынбаева, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и др.