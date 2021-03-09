Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков, ныне возглавляющий «Томь», признался, что сине-бело-голубые не согласились отдать в его команду одного из игроков.

По словам Кержакова, в сентябре минувшего года он попросил у «Зенита» одного футболиста, но клуб ответил отказом.

«К сожалению, мне отказали. Причин не спрашивал. Может быть, к счастью, что не дали», — сказал Кержаков и добавил, что речь идет не о Леоне Мусаеве и Данииле Шамкине.

Напомним, Кержаков возглавляет «Томь» с 2020 года, также он является главным тренером юношеской сборной России. Во время своей игровой карьеры форвард защищал цвета «Зенита», испанской «Севильи» и швейцарского «Цюриха». Кержаков является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов).