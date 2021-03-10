В Дохе (Катар) продолжается теннисный турнир категории АТР 250. Сегодня, 10 марта, россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев проведут матчи второго круга.

Рублев, получивший третий номер посева, встретится с французом Ришаром Гаске. Игра будет проходить на Центральном корте теннисного комплекса «Халифа Интернешнл» и начнется не ранее 14:30 по московскому времени.

Андрей, являющийся действующим чемпионом турнира в Дохе, пропускал первый круг и вступит в борьбу только сегодня. Гаске ранее обыграл словенца Блажа Ролу.

Карацеву предстоит сразиться с четвертой ракеткой мира Домиником Тимом, посеянным под первым номером. Матч начнется не ранее 16:00 мск.

Австриец, как и Рублев, пропускал первый круг, в то время как Карацев на старте турнира обыграл Мубарака Шаннан Заида из Катара.