Московский ЦСКА вышел в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина, выиграв серию против «Спартака» со счетом 4-0. Четвертый матч между столичными командами состоялся сегодня, 9 марта, и завершился победой армейцев со счетом 3:1.

Игра проходила на «ЦСКА-Арене». После первого периода подопечные Игоря Никитина проигрывали 0:1 — Мартин Бакош реализовал большинство и вывел «Спартак» вперед. Однако во втором игровом отрезке хозяева отыгрались благодаря голу Антона Слепышева.

В третьем периоде в ворота «Спартака» влетели еще две шайбы: сначала отличился Брендан Лайпсик, затем Иван Телегин. Два ассистентских очка заработал Андрей Локтионов.

Таким образом, ЦСКА стал первой командой, пробившийся в следующий раунд турнира.