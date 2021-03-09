Ярославский «Локомотив» вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, выиграв серию против финского «Йокерита» со счетом 4-0. Четвертая встреча состоялась сегодня, 9 марта, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей по шайбе забросили лексей Марченко, Теэму Пулккинен, Андре Петерссон и Владимир Ткачёв. Нападающий «Локомотива» Егор Коршков набрал три ассистентских очка. Единственный гол за «Йокерит» забил Йонатан Пудас во втором периоде.

Команда Андрея Скабелки стала второй, выигравшей серию всухую и пробившуюся в следующий раунд плей-офф Кубка Гагарина. Ранее аналогичного достижения добился московский ЦСКА, не оставивший шансов «Спартаку».