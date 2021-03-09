Норвежская лыжница Тереза Йохауг отреагировала на идею тренера сборной Германии Петера Шликенридера не допускать до гонок спортсменов со слишком низким весом.

Ранее Шликенридер выразил мнение, что необходимо учитывать вес лыжников с помощью индекса массы тела и при выходе за нижний предел запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях. Свое предложение он объяснил доминированием Йохауг на мировой арене.

По словам Терезы, в Норвегии каждый лыжник проходит множество тестов и только потом попадает в национальную команду.

«Эти тесты комплексные и состоят из нескольких частей, поэтому я полагаю, что мы находимся в авангарде в отношении этого вопроса. А вот как с этим обстоят дела в Германии, мне неизвестно. Он должен отвечать за произнесённые слова», — цитирует лыжницу Expressen.

Йохауг подчеркнула, что благодаря хорошо выстроенной системе здоровью норвежских спортсменов ничего не угрожает. По ее словам, в их команде здоровье каждого лыжника возводится в приоритет, а Шликенридеру следует разобраться, как обстоят дела в других командах.