Воспитанник московского «Спартака» Иппэй Синодзука, ныне выступающий за японский клуб «Касива Рейсол», рассказал, что раньше в Японии тренеры поднимали руку на игроков и оставались безнаказанными.

«Раньше в Японии действительно была такая ситуация. Когда мне было пятнадцать лет, я сделал что-то не так на тренировке и получил по лицу от тренера. Потом он меня ногами избил. Но я маленький еще был — ничего не мог сделать в ответ», — сказал Синодзука в интервью Sport24.

Футболист признался, что его отец был зол, но конфликта с тренером не случилось, поскольку на тот момент подобные методы были в порядке вещей. Он подчеркнул, что другим игрокам тоже доставалось на тренировках.

По словам Синодзуки, сейчас ситуация изменилась, и тренеры ведут себя иначе. Люди поняли, что рукоприкладство — это проблема, с которой необходимо бороться, пояснил футболист.