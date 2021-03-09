Российский фигурист Андрей Мозалёв перенес операцию на ноге. Врачи диагностировали у спортсмена подкожный бурсит левого голеностопного сустава в области медиальной лодыжки.

По словам Мозалева, после операции он чувствует себя нормально: нога немного болит, но врачи уверяют, что так и должно быть.

«Операция длилась чуть больше часа. Мне удалили «кисту» на правой косточке левой ноги. Это было нужно сделать, потому что конек давил на нее, что вызывало боль и мешало полноценным тренировкам и прыжкам. Врачи сказали, лечение не поможет, лучше удалить это образование», — приводит слова Мозалева официальный сайт ФФККР.

Фигурист добавил, что на данный момент находится в больнице. В скором времени ему снимут швы, затем несколько дней потребуется на восстановление.