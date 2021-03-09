На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) не будет российских журналистов. Как сообщает корреспондент Sport24 Константин Лесик у себя в телеграм-канале, российскую прессу не пустят на турнир из-за пандемии коронавируса.

«Организаторы решили не заморачиваться со сложным устройством работы на месте и возможными проблемами с пересечением границы… И просто не дали аккредитации журналистам из РФ. В целом, это было логично: к находящимся в «пузыре» спортсменам, тренерам и судьям нас бы всё равно не подпустили», — написал Лесик.

Для журналистов будут организованы пресс-конференции и общение со спортсменами в режиме онлайн.

Напомним, чемпионат мира будет проходить в период с 22 по 28 марта.