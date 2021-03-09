Тренер по фигурному катанию Кирилл Давыденко прокомментировал новость о том, что его ученик Андрей Мозалев перенес операцию на ноге.

«Врачи объяснили, что лечением проблему не решить, необходима операция. Пока межсезонье мы пошли на это, занялись здоровьем, чтобы потом ничто не мешало полноценной подготовке к новому сезону», — приводит слова Давыденко официальный сайт ФФККР.

Врачи диагностировали у Мозалева подкожный бурсит левого голеностопного сустава в области медиальной лодыжки. Сейчас спортсмен находится в больнице и чувствует себя неплохо, но еще испытывает боли в ноге. В скором времени ему снимут швы, после этого он будет восстанавливаться на протяжении нескольких дней, затем вернется к тренировкам.

Мозалев является действующим чемпионом мира среди юниоров. Он выиграл турнир в 2020-м году, а в текущем сезоне сохранил статус, так как соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.