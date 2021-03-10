В итальянском Риднау продолжается пятый этап Кубка IBU. Сегодня, 10 марта, состоятся две индивидуальные гонки.

Мужская гонка стартует в 12:00 по московскому времени. Биатлонистам предстоит пробежать 15 км с четырьмя огневыми рубежами — по два из положений лежа и стоя.

Сборную России представят восемь спортсменов: Семен Сучилов (13-й стартовый номер), Василий Томшин (18), Никита Поршнев (22), Вадим Филимонов (56), Антон Бабиков (58), Михаил Первушин (72), Евгений Идинов (97), Даниил Серохвостов (118).

Женщины выйдут на старт в 15:45 мск, их ожидает дистанция 12,5 км. За сборную России побегут Анастасия Гореева (9), Валерия Васнецова (15), Елизавета Каплина (30), Анастасия Шевченко (36), Наталья Гербулова (45), Екатерина Носкова (53), Анастасия Егорова (89), Алина Кудисова (99).