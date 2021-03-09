Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов обратился к болельщикам после чемпионата мира, который завершился в Оберстдорфе (Германия) 7 марта.

«Друзья, Всем спасибо за поддержку и поздравления! Вас очень много! Вместе мы сила», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, на чемпионате мира Большунов завоевал четыре награды: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и командном спринте в паре с Глебом Ретивых, а также серебро в марафоне на 50 км классическим стилем.

На финише марафона произошел инцидент: Большунов лидировал, но Йоханнес Клэбо пошел в обгон, задел россиянина, и тот сломал палку. Из-за этого Александр финишировал лишь третьим, пропустив вперед еще и Эмиля Иверсена. Затем Клэбо дисквалифицировали и победа перешла к Иверсену, а Большунову вручили серебряную медаль.

Ранее тренер сборной России Егор Сорин подтвердил, что Александр выступит на заключительном этапе Кубка мира в Энгандине.