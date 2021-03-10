В Дубае (ОАЭ) продолжается теннисный турнир категории WTA 1000. Сегодня, 10 марта, россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Потапова проведут матчи третьего круга.

Потапова встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, посеянной под шестым номером. Игра будет проходить на первом корте теннисного центра «Дубай Дьюти Фри» и начнется не ранее 12:30 по московскому времени.

Ранее Потапова выбила из борьбы немку Лауру Зигемунд и американку Мэдисон Кис. Бенчич одолела россиянку Веронику Кудерметову.

Соперницей Кузнецовой станет чешка Барбора Крейчикова, начало игры запланировано на 11:00 мск. Ранее Светлана обыграла китаянку Ван Цян, а затем сенсационно выбила первую сеянную Элину Свитолину. Крейчикова оказалась сильнее Марии Саккари и Елены Остапенко.