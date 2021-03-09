Фигурист Андрей Мозалев перенес операцию, СБР подал в суд на Драчева, ЦСКА и «Локомотив» вышли в следующий раунд Кубка Гагарина. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Мозалев перенес операцию

Российский фигурист Андрей Мозалев перенес операцию на ноге. Врачи диагностировали у спортсмена подкожный бурсит левого голеностопного сустава в области медиальной лодыжки.

СБР подал иск к Драчеву

Союз биатлонистов России (СБР) подал иск к бывшему президенту организацииВладимиру Драчеву. Виктор Майгуров пояснил, что экс-глава Союза передал не все документы, когда покинул свой пост, но не реагирует на мирные просьбы.

ЦСКА и «Локомотив» вышли во второй раунд Кубка Гагарина

Определились первые участники второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Ими стали московский ЦСКА и ярославский «Локомотив», выигравшие свои четвертьфинальные серии всухую со счетом 4-0. «Армейцы» одолели московский «Спартак», а «Локомотив» справился с финским «Йокеритом».

Норвежцы подали апелляцию на дисквалификацию Клэбо

Сборная Норвегии по лыжным гонкам подала протест на дисквалификацию Йоханнеса Клэбо по итогам марафона. Команде нужно было уложиться в двое суток — то есть, подать апелляцию до 18:41 мск сегодняшнего дня. Теперь у FIS есть 72 часа на рассмотрение апелляции и принятие решения.

Рублев и Карацев вышли в 1/4 турнира в Дохе в парном разряде

Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар) в парном разряде. В четвертьфинальном матче они одолели итальянцев Лоренцо Сонего и Андреа Вавассори, игра завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

Испытательный срок Большунова будет действовать в следующем сезоне

Испытательный срок, на котором находится российский лыжник Александр Большунов по решению FIS, распространяется на следующий сезон. Испытательный срок был рассчитан на пять турниров: чемпионат мира, финальный этап Кубка мира в Энгандине, а также на старт следующего сезона в Руке, Лиллехаммере и Давосе.