Туринский «Ювентус» победил «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, однако вылетел из турнира за счёт того, что соперник забил больше голов на чужом поле.

Игра состоялась в Турине на арене «Ювентус-Стэдиум» и завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Андреа Пирло.

Основное время матча завершилось со счётом 2:1. Счёт открыл «Порту» благодаря пенальти, который реализовал Сержиу Оливейра. на 19-й минуте. Во втором тайме «Юве» удалось отыграться благодаря дублю Федерико Кьезы с передач Криштиану Роналду и Хуана Куадрадо. На большее клуб не сподобился, и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время команды отличились по разу: за «Порту» забил Сержиу Оливейра, а в составе «Юве» отличился Адриена Рабьо.

Впервые с 2005 года Криштиану Роналду не забил ни одного гола в плей-офф Лиги чемпионов.