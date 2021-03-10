Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с испанской «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и сумела пройти в следующий раунд плей-офф.

Игра в Дортмунде завершилась со счётом 2:2, в предыдущем матче в Испании «Боруссия» победила со счётом 3:2.

В составе «Боруссии» в первом тайме отличился Эрлинг Холанд с передачи Марко Ройса. Во втором тайме гол Холанда отменили из-за пенальти, который поставили на нем же. С первой попытки он его не забил, но со второй попал в ворота (судья дал право перебить из-за раннего выхода голкипера с линии ворот).

Затем «Севилье» удалось отыграться, два мяча забил Юсеф Эн-Несири (один с пенальти). Но для перехода в овертайм испанцам нужен был еще один гол, которого так и не случилось.