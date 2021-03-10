Норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил испанской «Севилье» в 1/8 финала Лиги чемпионов только с третьей попытки.

Во втором тайме Эрлинг Холанд забил гол с игры, однако арбитр Джюнейт Чакыр решил проверить мяч на предмет фола в атаке. Посмотрев эпизод, Чакыр его не обнаружил, однако в предыдущем эпизоде Холанда свалили в чужой штрафной, и за него арбитр назначил пенальти — при этом отменив чистый гол Холанда.

С первой попытки Эрлинг Холанд пенальти не забил, попав в штангу. Однако Джюнейт Чакыр дал ему право перебить пенальти после подсказки VAR — вратарь Боно вышел с линии ворот обеими ногами до момента удара. Третья попытка Холанда оказалась успешной, и гол засчитали.

Полное видео эпизода можно увидеть здесь: