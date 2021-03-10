Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев.

В основное время матча в составе «Вашингтона» отличились Ти Джей Оши, Якуб Врана, Даниэль Спронг, а также российский защитник Дмитрий Орлов. За «Нью-Джерси» по шайбе забросили Егор Шарангович, Майлз Вуд, Янне Куокканен и Дэймон Сиверсон.

Игра перешла в овертайм 3х3, где победную шайбу забросил игрок «Вашингтона» Якуб Врана уже на второй минуте периода.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал две результативных передачи в этой встрече. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов провел всю встречу на скамейке, а Александр Овечкин результативными действиями не отметился, как и российские игроки «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев.