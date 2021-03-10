Хоккейный клуб «Тампа Бэй Лайтнинг» обыграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» и завершилась со счетом 3:4 в овертайме.

В основное время за «Тампу» по шайбе забросили Брейден Пойнт, Тайлер Джонсон и Эрик Чернак. В составе «Детройта» оказались Эдам Эрни, Патрик Немет и Дилан Ларкин. Победная шайба в игре была заброшена на третьей минуте овертайма 3х3, ее автором стал Блейк Коулман.

По одной передаче на свой счет записали россияне Владислав Наместников и Михаил Сергачев. Оба завершили матч с коэффициентом полезности «0».

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский простоял на воротах весь матч и сделал 20 сейвов, пропустив 3 шайбы.