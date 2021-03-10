Хоккейный клуб «Флорида Пантерс» на выезде сумел обыграть «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Пантерс».

В составе «Коламбуса» по шайбе забросили Майкл дель Зотто и Оливер Бьоркстранд. За «Флориду» забили Юхо Ламмикко, Патрик Хёрнквист, Оуэн Типпетт и Картер Вераге (в пустые ворота).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел на льду все 60 минут игры, сделал 38 сейвов за этот матч, пропустив 2 шайбы.

Хоккеист «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду 17 минут, результативными действиями не отметился и завершил матч с коэффициентом полезности «+1». Игрок «Пантер» Александр Барков за 19 минут на льду также наиграл на показатель «+1».