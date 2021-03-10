Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов назвал фактор, который поможет конкурировать фигуристкам из ЦСКА со спортсменками из топ-школ.

«Чтобы конкурировать, нужны сложные элементы, ультра-си. А так… Все они могут. В это межсезонье мы прямо плотно за них возьмёмся», — рассказал Давыдов в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам тренера, его подопечная Анна Фролова была очень близка к четверному прыжку в сезоне-2020/21, и ситуация была под контролем, однако когда идут соревнования, то разучивание новых сложных элементов уходит на второй план. «Сейчас самое время, чтобы нарабатывать ультра-си», — отметил Давыдов.

Напомним, в группе Давыдова из девушек-юниорок четверными прыжками владеет Софья Самоделкина, она выучила четверной сальхов и исполняла на тренировках четверной риттбергер.