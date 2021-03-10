Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг получил два месяца отстранения после боя против россиянина Петра Яна на турнире UFC 259.

О том, как в UFC оценили состояние здоровья участников недавнего турнира, сообщает портал MMA Fighting.

После боя против Яна Стерлинг не сможет драться до 6 мая, он получил отстранение по медицинским показаниям на 60 дней.

Напомним, Петр Ян проиграл чемпионский титул UFC в легчайшем весе из-за того, что нанес сопернику запрещенный удар в четвертом раунде боя. При этом Ян имел преимущество над соперником и шел к победе, а следовательно и защите титула. Россиянин ударил Стерлинга коленом в голову, в этот момент колено самого американца находилось на земле.