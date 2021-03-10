Российский фигурист, чемпион России среди юниоров Евгений Семененко рассказал о том, какие четверные прыжки есть в его арсенале.

В интервью РИА Новости Семененко рассказал о текущем состоянии своих четверных прыжков.

«На аксель не замахиваюсь. Остальные четверные на тренировках выезжал, но риттбергер, лутц и флип гораздо сложнее тулупа и сальхова», — сказал Семененко, добавив, что необходима особая подготовка и особые тренировки, чтобы «старшие квады» получалось стабильно исполнять.

Также Семененко отметил, что сырые элементы включать в соревновательные программы он не будет.

Напомним, Евгений Семененко вошел в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира 2021 года в Стокгольме наряду с Михаилом Колядой.