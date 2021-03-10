Российский фигурист, победитель первенства России среди юниоров Евгений Семененко рассказал о создании короткой программы «Бандитский Петербург», которую он исполняет в сезоне-2020/21.

В интервью порталу РИА Новости Семененко отметил, что сам предложил песню Игоря Корнелюка, и тренерский штаб его поддержал. «Постановщик Никита Михайлов сделал нарезку музыки под хронометраж короткой программы, много работал и продолжаю работать над хореографией с Татьяной Прокофьевой», — сказал фигурист.

В ответ на идею корреспондента сделать на шоу баттл с Евгением Плющенко под «Бандитский Петербург» Семененко сказал: «Смелая идея, но пока преждевременная».

Напомним, ученик Алексея Мишина Евгений Плющенко также катал программу «Бандитский Петербург» в начале своей карьеры.