ЧМ по фигурному катанию близится, но пока никто не понимает, что же будет с оценками российских фигуристов. Весь сезон спортсмены соревновались при домашнем судействе и иногда получали совершенно космические баллы. Будут ли они такими же в Стокгольме? Разбирается Nevasport.

Для примера разберём оценки Михаила Коляды на чемпионате России и на турнире Challenge Cup. Выступления у Коляды получились разными, но по некоторым параметрам сравнить оценки все же можно.

Некоторые болельщики считают, что турниры «серии Б» судят странно, поэтому сравнивать нечего, однако это единственные международные оценки, которые мы можем увидеть в этом сезоне до ЧМ. Глядя на них, можно хотя бы приблизительно увидеть тенденцию.

В Гааге Коляда получил 84 балла за короткую программу с одним четверным, хотя стабильно брал больше ста внутри страны. Из-за чего произошёл такой разрыв? В первую очередь, из-за тройного акселя. В Гааге случилась бабочка, а за триксель на хорошие плюсы в Челябинске Коляда получил более 11 баллов. Дорожка шагов была оценена лишь на третий уровень и мало отплюсована — ещё потеря пары баллов.

Компоненты в короткой программе в Гааге у Коляды — на пять с половиной баллов ниже, чем на чемпионате России. Можно сказать, что в Гааге он катал с ошибкой, за это и снижение, но баллы поползли вниз по всем пяти компонентам. Если на внутренних турнирах средней оценкой за компонент было 9,5 балла, то в Гааге Коляда получил в среднем 8,5 балла за каждый из них.

Перейдём к произвольной программе. В обоих прокатах Коляда совершил ошибку на акселе, только вот в Гааге она стоила дороже, поскольку фигурист сорвал каскад. В целом, потеря по технике составила всего 1,8 балла. В компонентах — снова разрыв в пять баллов, но здесь мы уже можем увидеть девятки от судей, причём засчитанные. Примерно такой же уровень компонентов мы видели на ЧМ-2019 в Сайтаме. Вряд ли стоит ожидать сильного скачка в Стокгольме.

Итого 296 баллов в Челябинске против 270 в Гааге. Разница в оценках составила космические 26 баллов. Вычтем из них 11 баллов за аксель в КП, чтобы было некое равенство по части контента, и все равно на домашнем турнире Коляда получил на 16 баллов больше, чем в Нидерландах.

В женском одиночном катании у нас на ЧМ две квадистки и с ними вряд ли кто-то поспорит, в танцах с оценками будет невероятная чехарда, а в парах очень будет важна чистота элементов — в большей степени, чем домашние красивые баллы. А вот в мужском одиночном катании Коляде не выдержать конкуренцию с таким техническим набором. Нужно либо катать обе программы чистейшим образом (что в этом сезоне удавалось в редком случае, где-нибудь да была ошибка), либо добавлять третий четверной в произвольную.

Видя на ЧР оценку в 296 баллов, мы думали о том, что, наконец, обновлённый Миша сможет вновь побороться за бронзу ЧМ и быть фаворитом в этой борьбе, но сейчас можно рассчитывать только на ошибки соперников.