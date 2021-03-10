Футбольный арбитр Михаил Вилков рассказал, как в самолете пересекся с болельщиками «Спартака».

По словам Вилкова, порой он натывакатся на фанатов. Судья вспомнил случай, как летел из Краснодара, где местный клуб играл со «Спартаком». Болельщики узнали его в самолете. «О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолёта», — вспоминает Вилков.

«Хорошо, что это был ночной полёт, мы летели около 02:30 ночи, все быстро уснули, а в пять утра, когда приземлились в Москве, я быстро-быстро ушёл на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока ещё не успели проснуться болельщики», — приводит слова Вилкова «Чемпионат».

Напомним, что Вилков не судит РПЛ с ноября прошлого года после скандального матча «Краснодара» с «Рубином». Вилков признался, что неправильно информировал КДК РФС при рассмотрении жалобы «Рубина», после чего к арбитры были применены санкции.