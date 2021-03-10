Американская теннисистка Серена Уильямс выложила в инстаграме фотографию, где она позирует в обтягивающем чёрном комбинезоне.
Подписчики теннисистки нашли сходство с главной героиней комиксов о «Женщине-кошке».
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Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая первая ракетка мира.
На недавнем Australian Open Уильямс пробилась в топ-8 уже 13-й раз. Семь раз она проходила весь путь до конца.
Также семь раз 39-летняя американка побеждала на «Уимблдоне». Еще шесть титулов она завоевала на US Open и трижды выигрывала «Ролан Гаррос» в Париже.
На данный момент титулованная Уильямс занимает 7-ю строчку рейтинга WTA.
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