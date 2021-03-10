Норвежский сайт NRK 9 марта провел экспертизу ситуации, произошедшей между Йоханнесом Клебо и Александром Большуновым в финишном створе марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Публикаций называется: «Это фото укрепляет золотые надежды Клебо». В ней лыжный эксперт Петтер Скинстад говорит о том, почему норвежец не нарушил правил в финишном створе.

Скинстад считает, что все ошибочно определили понятие «финишного коридора» и кто туда вошел первым. По мнению эксперта, нужно подчеркнуть, что коридор находится намного ближе к финишу, чем место конфликта. Если говорить конкретно — с появлением «елочек» на трассе (на фото).

По словам эксперта, у него нет сомнений, что Большунов был первым.

«Но вот самой борьбы в финишном коридоре нет, спортсмены до него просто не доехали на тот момент. Конкретно на этом участке трассы никто никого не должен был пропускать», — отмечает Скинстад.

Напомним, на финише марафона лидером шёл россиянин Александр Большунов. Клэбо пошел в обгон с правой стороны, где уже нет лыжни, и неумышленно задел соперника. В результате контакта у Большунова сломалась палка и он финишировал третьим, пропустив вперед еще и Эмиля Иверсена.

После пересмотра инцидента Клэбо был дисквалифицирован. Серебро, таким образом, перешло к Большунову, а Иверсен стал победителем.