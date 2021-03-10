«Майами Хит» на неопределенный срок отчислил американского центрового Мейерса Ленарда от матчей НБА. Причиной стали антисемитские высказывания игрока на стриме в понедельник..

Как сообщает твиттер НБА, Ленард позволил себе оскорбительные антисемитские выражения во время стрима игры. Позже центровой опубликовал извинения перед еврейской общиной и клубом «Майами Хит».

По его словам, он глубоко сожалеет о том, что употребил антисемитские оскорбления во время стрима.

«Хотя в то время я не знал, что это слово означает, мое незнание истории этого слова и того, насколько оно оскорбительно для еврейской общины, не может служить мне оправданием. Я просто был неправ», — написал Ленард в инстаграме.

В текущем сезоне Ленард сыграл за «Майами» всего три матча, в среднем набирая 3,3 очка и делая 2,3 подбора.