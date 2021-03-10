В период с 12 по 14 марта пройдут матчи 22-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Открывать программу спортивного уик-энда будет домашнее противостояние «Ростова» с подмосковными «Химки». Игра пройдет в пятницу, 12 марта.

«Урал» примет «Ротор» в субботу в 12:00 мск. В 14:00 начнется следующий матч — между «Арсеналом» и «ЦСКА». Далее «Зенит» сыграет с «Ахматом» на «Газпром-Арене» в 16.30. Закрывать первый день тура московское дерби «Динамо» — «Спартак» в 19:00.

В воскресенье, 7 марта, в 14:00 прозвучит стартовый свисток к началу встречи между «Уфой» и «Рубином». В 16:30 сыграют «Тамбов» с «Краснодаром». В 19:00 — «Локомотив» и «Сочи».

В тройку лидеров турнирной таблицы на данный момент входят «Зенит» (42 очка), ЦСКА (40) и «Спартак» (38).