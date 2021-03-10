К чемпионату Европы в Петербурге закупят новые трамваи и электробусы. Об этом в эфире телеканала «78» сообщил глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

По его словам, это будет безопасный, экологичный и комфортный транспорт, оснащенный системами GLONASS.

Поляков отметил, что идет активная работа по борьбе с нелегальными перевозчиками для безопасности футбольных фанатов. Чтобы болельщикам было удобно, можно будет в режиме реального времени ознакомиться с движением городского транспорта и проложил оптимальный маршрут.

Евро-2020 перенесен на июнь-июль этого года в связи с пандемией коронавируса. Матчи состоятся в 12 городах, в том числе в Петербурге.