По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлено 9 079 новых случая инфицирования COVID-19.

За время пандемии во всех регионах страны проведены более 113,8 млн исследований, выявлено 4 351 553 случаев заражения, скончались 90 275 человека. На 9 марта зафиксировано 466 летальных исходов, выздоровели 13 350 пациента. В активной фазе находятся 315 751 больных, — передает сайт стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых инфицированных за минувшие сутки обнаружено в Москве — 1116.

В Санкт-Петербурге выявлено 959 новых заболевших коронавирусом, в Ленинградской области — 130. Количество умерших петербуржцев от ковида за весь период пандемии достигло показателя 11487 .