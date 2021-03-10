В Риднау стартовала мужская индивидуальная гонка на 15 километров на этапе Кубка IBU. Спортсменам предстоит пройти четыре огневых рубежа. За каждый промах будет добавляться по одной штрафной минуте.

Россию представляют 8 биатлонистов. 13-й номер имеет Семен Сучилов. Под 18-м работает Василий Томшин. Никита Поршнев имеет 22-й номер. Вадим Филимонов выйдет на старт 56-м. Антон Бабиков стартует под 58-м. Михаил Первушин стартует под 72-м номером. Когда трасса уже будет изрядно подразбита, под 97-м номером стартанет Евгений Идинов. Последним из россиян в гонку ворвется Даниил Серохвостов, который имеет 118-й стартовый номер.

В 15.45 в Риднау запланирована женская индивидуальная гонка на 12,5 километров.