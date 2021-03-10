Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова дала интервью «РБК-Спорт», в котором рассказала, что у нее не раз возникали мысли возобновить карьеру.

Загитова утвердительно ответила на вопрос, не возникало ли у нее желание вернуться. «Много раз», — сказала Загитова.

Также Загитова ответила на вопрос, что ей мешает.

«Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживём — увидим», отметила Загитова.

Напомним, с декабря 2019 года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Она сосредоточилась на учебе и ледовых шоу, а также приняла участие в съемках телевизионного проекта «Ледниковый период».