Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков выложил видео с тренировки российских фигуристок из группы Этери Тутберидзе. Майя Хромых и Камила Валиева под джаз Билли Айлиш уроке по хореографии.

По словам Железнякова, частенько берутся не просто комбинации, а добавляются образы для развития образного мышления и эмоциональности.

«Заброшенная кукла на чердаке по ночам оживает, тело не слушается, поэтому движения ломаные», – написал Железняков.

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Ранее Алексей Железняков поделился видео в танцевальной тренировки фигуристок в отделении «Хрустальный». На роликах на ученицы Тутберидзе исполняют сальсу. На первом ролике запечатлены представительницы младшей группы — Дарья Садкова и Вероника Ан, на втором — Камила Валиева и Майя Хромых.