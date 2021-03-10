Младший брат норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо Ула Клэбо так бурно отреагировал на новости о его дисквалификации, что сломал ногу.

Об этом сообщает издание TV2. Узнав о том, что у Йоханнеса Клэбо отняли золото в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, Ула со всей силы ударил ногой по двери. Это привело к нескольким переломам.

«Я был раздосадован, когда Йоханнеса сняли. Он так много работал, чтобы достичь этой цели. Так что всё закончилось рентгеном, который показал перелом пальца и стопы», — рассказал 20-летний брат олимпийского чемпиона, подчеркнув, что сначала он ничего не почувствовал из-за адреналина, но затем в ноге появилась боль.

Пока остаются шансы на то, что Клэбо вернут золото: норвежская федерация подала новую апелляцию.