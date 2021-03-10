Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как прогрессировала на шоу «Ледниковый период» и занималась с репетитором по речи.

В интервью РБК фигуристка рассказала, что поначалу ей в шоу советовали, что сказать, а затем фигуристка влилась и начала говорить от себя, спрашивать участников о том, что ей интересно. «Мне кажется, это и помогло мне ближе к концу «Ледникового периода» начать лучше разговаривать», — отметила Загитова.

Спортсменка подчеркнула, что очень много занятий провела с репетитором, на которых они разговаривали о разных вещах. «Вот, например, черная дырка в стене — опишите её. Ну, черная… ну, дыра… Что про нее еще можно сказать? Это правда сложно», — сказала фигуристка.

Напомним, Алина Загитова вела «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным осенью 2020 года.