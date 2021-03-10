Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз раскритиковал работу СБР и тренерского штаба сборной России по биатлону.

В интервью РИА Новости Тихонов заявил, что ему не нравится ни работа всех тренеров, ни работа руководства.

«Я скажу так – это не просто ноль, а минус. Абсолютно не соответствует уровню национальной команды», — сказал Тихонов, добавив, что нужно посмотреть, что творится в регионах с оружием и оснасткой. По мнению эксперта, биатлон вернулся в 1958 год.

«До 2027 года у нас нет ни одного международного старта. Это значит, что интерес пропадает. И мы спокойно на это смотрим, не дискутируют ни Министерство спорта, ни Олимпийский комитет России», – сказал Тихонов.