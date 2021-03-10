Легендарный футбольный стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро в скором времени переименуют в честь великого бразильского футболиста Пеле.

Решение о переименовании приняли законодательные органы штата Рио-де-Жанейро после голосования. Новое название стадионе — «Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле».

В 2020-м году Пеле отметил 80-летний юбилей, он неоднократно выступал на «Маракане», играя за сборную Бразилии, а также в составе «Сантоса». Известно, что именно на этой арене легендарный бразилец забил 1000-1 гол в карьере в 1969 голу, тогда «Сантос» играл против «Васко да Гамы».

Предыдущее официальное название «Мараканы» звучало так: «Журналишта Мариу Филью». Стадион был назван в честь того человека, который лоббировал проект строительства стадиона в городе.