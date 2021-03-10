Российский журнал MAXIM опубликовал видео бекстейджа откровенной съемки чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой.

Спортсменка снялась для обложки мартовского номера журнала, который уже находится в продаже. На обложке журнала Туктамышева позировала в комплекте нижнего белья с вышивкой в виде короны, что отсылает к ее прозвищу «Императрица». Также с участием фигуристки вышла статья под названием «Лед и пломбир».

Видео того, что осталось за кадром, MAXIM разместил на своем официальном сайте здесь.

Также в сети было опубликовано несколько новых кадров с фотосессии, которые читатели не видели ранее.

Сама Елизавета Туктамышева положительно оценила свое участие в съемке для MAXIM. По словам девушки, это помогло ей по-другому посмотреть на свое тело и полюбить его.