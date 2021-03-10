Французский биатлонист Уго Ривэ выиграл короткую индивидуальную гонку на 15 километров на пятом этапе Кубка IBU в немецком Риднау.

Спортсмен преодолел дистанцию чуть более, чем за 36 минут, совершив один промах. На 11 секунд от него отстал обладатель серебра в гонке итальянец Даниэль Капеллари. Он прошел гонку без промахов. В тройку призеров попал Хейкки Лаитинен из Финляндии, он отстал на 39,8 секунды.

Лучший из россиян — Семен Сучилов, занявший 11-е место с двумя промахами и полутораминутным отставанием. Василий Томшин тоже промахнулся дважды и стал 16-м, Михаил Первушин с аналогичной стрельбой финишировал 20-м. Вадим Филимонов с одним промахом стал 21-м, проиграв более двух минут. Антон Бабиков сделал три ошибки на огневых рубежах и финишировал 25-м, а Никита Поршнев стал всего лишь 38-м.