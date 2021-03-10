Российский тренер по биатлону и лыжным гонкам Юрий Каминский разобрал инцидент на финише классического марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 года в Обертсдорфе, когда Йоханнес Клэбо столкнулся с Александром Большуновым.

В интервью порталу «Лыжный спорт» Каминский отметил, что поведение спортсменов на финише для него было непонятным, поскольку и Клэбо, и Большунов устремились в одно место.

«Клэбо подбил локтем палку Саше, а это прямое нарушение правил со сторон Клэбо. И если вы зададите мне вопрос – зачем Клэбо туда полез – я не смогу вам на него ответить», — отметил Каминский, добавив, что у норвежца было намного больше шансов на успех, если бы он занял параллельную лыжню слева и довёл гонку финишным спуртом.

«Но хочу подчеркнуть – зажимал его Саша строго в соответствии с правилами, то есть здесь была точно такая же ситуация, как с Мяки, только в обратную для Саши сторону», — отметил Каминский, добавив, что только поломка палки помешала Клэбо выиграть гонку. По мнению Каминского, золото взял бы норвежец, потому что он отлично финиширует.