«Зенит» пока не знает побед после возобновления сезона — у дружины Сергея Семака на счету вылет из Кубка России и два обидных результата в чемпионате в матчах против «Ростова» и «Рубина», где команда умудрялась терять очки в самой концовке.

Недавний матч в Казани стоит особняком. В компенсированное время петербургские болельщики испытали шок дважды — сначала после удивительного гола Дениса Макарова, который замучил ложными замахами Дугласа Сантоса и Ловрена. Затем, пройдя через нереализованные надежды, — когда спасительный пенальти был назначен, а Артем Дзюба его не реализовал.

Матч против «Рубина» особенно запомнился желанием «Зенита» все-таки одержать первую победу по рестарта. Оно было таким сильным, что в итоге и привело к поражению. Из-за того, что «Зенит» как можно скорее хотел вернуть себе мяч для начала следующей атаки, Ловрен и Сантос не стали фолить на Макарове. Понятно, что они просто и не верили, что этот игрок способен в одиночку придумать гол из ничего. Превентивный фол, однако, был бы нелишним, хотя и убил бы время для «Рубина», игравшего к тому времени на отбой.

Самое интересное, что при всех проблемы с результатом, никак нельзя сказать, что «Зенит» испытывает сложности с качеством игры. В этом матче сине-бело-голубые играли ощутимо лучше команды Слуцкого. Семак превзошел своего опытного коллегу во всех статистических компонентах, кроме итогового счета на табло. Только один Сердар Азмун в первом тайме в Казани должен был делать покер. Хорошо «Зенит» смотрелся и после того, как сравнял счет. В тот момент «Зенит» вдавливал казанский клуб в штрафную и очень сносно контролировал мяч, что делать на таком тяжелом после было невероятно сложно.

Все это позволяет считать, что сложности «Зенит» связаны всего лишь с отсутствием удачи. Рано или поздно команда перестанет сталкиваться с таким невезением. Примерно к этому сроку должны поправиться Дриусси и Малком, решив многие проблемы с исполнительским мастерством.

«Зенит» по-прежнему может проиграть этот чемпионат только самому себе. Золото полностью в ногах команды Семака — не нужно отчаиваться, а удача рано или поздно вернется.