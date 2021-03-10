Олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков высказался о прогрессе норвежца Йоханнеса Клэбо в дистанционных гонках.

В интервью «Чемпионату» Легков отметил, что нельзя говорить о том, что прогресс Клэбо сомнителен. «Это сильнейший спортсмен, который выигрывал общий зачёт Кубка мира. Чистый спринтер сделать этого не сможет», — отметил Легков, добавив, что спринт у Клэбо сильнее, но и в остальных гонках он выступал неплохо.

«Я не сомневался перед полтинником, что он способен побороться. Таких гонок в карьере всего несколько, поэтому их бегут все, а уж тем более Клебо», — заключил Легков.

Напомним, Йоханнес Клэбо изначально стал чемпионом мира в марафоне, но затем был дисквалифицирован FIS за столкновение с Александром Большуновым.