Петербургский СКА сегодня, 10 марта, сыграет пятый матч в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против минского «Динамо».

Матч состоится на площадке «Ледового дворца» в Петербурге, начало встречи назначено на 19:30 по московскому времени. Прямую трансляции можно посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

На данный момент подопечные Валерия Брагина ведут со счетом 3-1 в серии, которая длится до четырех побед. «Армейцы» выиграли три встречи кряду, включая две на домашнем льду, но в четвертом матче, который проходил в Минске, «Динамо» сумело перевернуть игру и победило со счетом 2:1.

В регулярном чемпионате эти команды обменялись домашними победами: СКА выиграл в Петербурге, а «Динамо» — в Минске.