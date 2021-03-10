В сети появились слитые фотографии нового болида итальянской команды «Феррари» на сезон-2021 в «Формуле-1».

Как и ранее сообщали автоинсайдеры, в ливрее машины есть и темно-красный, и светло-красный оттенки. Логотип Mission Winnow поменял цвет, теперь он изображён в зелёной гамме.

Также нос машины не изменился по части структура, однако механиками была изменена аэродинамика.

Официальная презентация болида «Феррари» должна состояться сегодня, 10 марта, начало назначено на 16:00 по московскому времени. Новая машина получит название SF21.

До предсезонных тестов нового сезона «Формулы-1» в Бахрейне осталось два дня. Начало сезона запланировано на конец марта, первым этапом стане Гран-при Бахрейна.