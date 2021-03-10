Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин показали свою произвольную программу «Experience» на свидании певца Джигана и его супруги Оксаны Самойловой.

Джиган устроил сюрприз для жены на 8 марта, пригласив её вместе с тремя дочерьми Ариэлой, Леей и Майей на «ЦСКА-Арену». Посреди ледового катка стоял стол, украшенный свечами и цветами.

Для пары и их дочек Худайбердиева и Базин исполнили номер, в котором рассказывают историю семейной жизни — от знакомства до самой старости.

Фото с катка в своем «Инстаграме» выложила сама Елизавета Худайбердиева. «Делайте своим близким приятные сюрпризы», — написала фигуристка.