Криштиану Роналду вылетает из Лиги чемпионов, попутно пропуская решающий мяч между своих ног. Сегодня за ним наверняка последует Лионель Месси — отыграть столь значительный отрыв от «ПСЖ» (1:4) ему и «Барселоне» не под силам.

Звезды, гремевшие в Лиге чемпионов на протяжении 15 последних лет, постепенно закатываются. На их место приходят новые. Золотые теленки мирового футбола — Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Норвежский супербомбардир в очередной раз застрелил своего соперника — жертвой его дубля пала испанская «Севилья».

У Холанда стало 10 голов в шести последних матчах Лиги чемпионов. При этом он забивал в шестом матче ЛЧ кряду и стал самым молодым игроком, которому покорилось это достижение.

В свои 20 лет норвежец забил больше голов на турнире, чем многие его великие предшественники, среди которых такие игроки, как Рональдиньо, Зидан и Тотти.

Еще Холанд быстрее всех забил 20 голов на турнире. Ему потребовалось лишь 14 матчей. Для сравнения- Лионель Месси забил столько голов за 40 матчей, а Криштиану Роналду — за 56. Быстрее двух легенд Холанд забил и первые 100 мячей в своей карьере.

Скорость, мощь и невероятное голевое чутье при весьма неплохой технике — вот, что отличает Холанда от всех остальных.

В ногу с ним идет Килиан Мбаппе, несколькими неделями ранее расстрелявший на «Ноу Камп» «Барселону». Француз тоже нереально результативен (примерно 0,6 гола за карьеру), при этом отличается еще и результативными передачами — Мбаппе отдает их в каждом третьем матче.

Сейчас Мбаппе самый дорогой игрок мира (180 млн евро) и наверняка самый быстрый футболист планеты. На поле он выделяется сочетанием скорости, мощи и техники. Все это дело Мбаппе умудряется упаковывать в сверх результативность.

Кто из них раньше выиграет Золотой мяч будет зависеть, прежде всего, от командных успехов. В случае успехов сборной Франции и «ПСЖ» — Мбаппе, конечно, фаворит. Но и за Холандом, который моложе на два года, стоит очередь из суперклубов. Что не отменяет факт — уже в этом сезоне «Боруссия» способна взлететь, ведь она уже дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.